ଘରର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ? ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଟେନସନ୍, ଆସିବ ଖାଲି ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା!
ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଘରର ଠାକୁର ଘର କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ସଠିକ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ଏହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଢ଼ାଏ, ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ।
ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂଜାସ୍ଥଳ କେତେକ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଘରର ଠାକୁର ଘର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଘର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ:
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘରର ଠାକୁର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଇଶାଣ କୋଣ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ଦିଗକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଇଶାଣ କୋଣ ରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଘରର ଠାକୁର ଘର କେବେବି ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଯଦି ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପରଦା କିମ୍ବା କାଠ ଡୋର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାସ୍ଥଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ।
ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘରେ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ; ବିଶେଷକରି, ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ଏକାଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବି ରଖିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।
ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚିତ୍ର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।