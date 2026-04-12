କେଉଁ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ‘ଛାତି ସଂକ୍ରମଣ’

ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ

By Priyanka Das

Asha Bhosle Death : ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ୯୨ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ହୃଦୟ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରିଚ୍ କାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଜଣେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ।

ଛାତିର ସଂକ୍ରମଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁତର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ନିମୋନିଆ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ଫୁସଫୁସରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ଟିସୁରେ ପ୍ରଦାହ ସହିତ ସେଥିରେ ପାଣି କିମ୍ବା ପୂଜ ଜମିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।

ଫୁସଫୁସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ

Liver Cirrhosis: ବିନା ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ…

ଆଇରନ୍ ସହ ଜିଙ୍କ୍ ଖାଇବା କାହିଁକି ବିପଦଜନକ ?…

ନିମୋନିଆ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଫୁସଫୁସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ, ଏହାକୁ ‘ଡବଲ’ କିମ୍ବା ‘ବାଇଲେଟେରାଲ’ ନିମୋନିଆ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ନିମୋନିଆ ଭାଇରାଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଛାତିର ସଂକ୍ରମଣ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନମିଳେ, ତେବେ ଫୁସଫୁସର ପ୍ରଦାହ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ରୂପ ନିଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ

ନିମୋନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ଗୁରୁତରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ:

କମ୍ୟୁନିଟି-ଆକ୍ୱାୟାର୍ଡ ନିମୋନିଆ: ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ।

ହସ୍ପିଟାଲ-ଆକ୍ୱାୟାର୍ଡ ନିମୋନିଆ: ଏହା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ ଏହା ‘ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ’ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଘାତୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

 

୬୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଥାଏ। ୬୫ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କିମୋଥେରାପି ପରି ଚିକିତ୍ସା ନେଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏହି ବିପଦ ବଳୟରେ ଅଧିକ ଥାନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ବିଗିଡିଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

Liver Cirrhosis: ବିନା ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ…

ଆଇରନ୍ ସହ ଜିଙ୍କ୍ ଖାଇବା କାହିଁକି ବିପଦଜନକ ?…

ବାରମ୍ୱାର କାଶ ହେଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ଆପଣଙ୍କ…

ଏହି ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ରାମବାଣ ହୋମିଓପାଥି,…

