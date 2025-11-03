କେଉଁ ଦେଶ ମିସାଇଲ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରେ, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ…
ଏହି ଦେଶଗୁଡିକ ମିସାଇଲ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି କରିବାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେରିକା, ରୁଷ ସମେତ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଦେଶ ଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।
ମାତ୍ର ଏପରି କିଛି ଟା ମାତ୍ର ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦେଶଗୁଡିକ କିଏ ଭାରତର ନାଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କେବଳ ଶକ୍ତିର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି।
ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ମହାକାଶ ପ୍ରଚଳନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇମ ଟୁଲିଂସ୍ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ବିକଶିତ କରିଛି।
ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବାରାକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସିରିଜର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି।
କେଉଁ ଦେଶ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି: କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ କିଛି ଦେଶ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ଯକ ହୋଇଥାଏ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷ, ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଆମେରିକାରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାଣ କରେ: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ,GE Aviation ଏବଂ Pratt & Whitney ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ଉଭୟ ନିର୍ମାଣ କରଥାନ୍ତି।
ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକ F-22 Raptor ଏବଂ F-35 ଭଳି ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେରିକା ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଡ଼ିପାରେ।
ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ହେଉଛି: ରୁଷରେ, Saturn ଏବଂ Klimov ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ରୁଷ କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗରେ BrahMos ପରି ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି।
BrahMos କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଶବ୍ଦର ଗତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରେ।
ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରୁଛି: ଚୀନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଚୀନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଋଷ ଭଳି ସୁପରପାୱାର ଥିବା ଦେଶଗୁଡିକ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା।
ଭାରତର ରାଙ୍କିଂ କେତେ ନମ୍ବରରେ: ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ରେ ହାଇପରସୋନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ସହାୟତାରେ ଭାରତ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି।
କେଉଁ ଦେଶ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି: ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଫରାସୀ କମ୍ପାନୀ ସାଫ୍ରାନ୍, ବ୍ରିଟିଶ ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଫେଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।