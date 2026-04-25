କେଉଁ ଋତୁରେ AC ଖାଏ ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ? ସତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
AC Tips: ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଏସି ଟିପ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ’ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗରମ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ଗରମ, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ର ଗରମ, ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ। ଏହି ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୁହେ ଏବଂ ଚିପିଚିପି ଲାଗେ।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ଶୁଷ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ, AC କୁ କେବଳ ଘରର ତାପମାତ୍ରା କମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ।
ତଥାପି, ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ AC କୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ: ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର AC କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ରୁହେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ: ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ, AC ନିରନ୍ତର ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡିହ୍ୟୁମିଡିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କାରଣ AC କେବଳ ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଜଳ କଣିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, AC ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଶୁଖିଲା ଗରମରେ, ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ କିଛି ଆରାମ ଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, AC କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ।
ଏସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ AC କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ କିଛି ସରଳ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। AC କୁ ସର୍ବଦା ୨୪-୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
କୋଠରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରକୁ ନଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ , ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। AC ର ସମୟକାଳୀନ ସର୍ଭିସିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏକ ମଇଳା ଫିଲ୍ଟର ମେସିନକୁ ଅଧିକ କାମ କରାଇଥାଏ।