ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ନା ତାମିଲନାଡୁ… କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରମା
ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି; ହେଲେ, କ୍ଷମତାର କରିଡରରେ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (MLA) ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସାମ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ନିଜର ଦରମା ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦରମା ଦୌଡ଼ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଦରମା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତି।
ଦରମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି:
ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ତୁଳନା କଲେ ଆସାମ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆସାମ ସରକାର ଏହାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିମାଣ ୧.୦୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି:
୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମାସିକ ଦରମାରେ ସିଧାସଳଖ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ଏବେ ୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଏହି ଆୟକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ (MLA) ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନଜନକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ୧,୦୫,୦୦୦ ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଳ ଦରମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା, ଟେଲିଫୋନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି:
ଦେଶର ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି।
ବିପରୀତରେ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ପୁଡୁଚେରୀକୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେରଳର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ।
ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧,୦୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବାର ହକଦାର।
ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:
ଭାରତରେ, ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (ବିଧାୟକ)ଙ୍କ ଦରମା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ; ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି।
ଏଥିପାଇଁ ‘ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଆଇନ’ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସୁପାରିଶ କରେ। ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ।
ଦରମା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜକୀୟ ସୁବିଧା:
ବିଧାୟକମାନେ ପାଉଥିବା ମୌଳିକ ଦରମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ; ପ୍ରକୃତ ଆକର୍ଷଣ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ରହିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ, ପୁରା ଦେଶରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା, ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।