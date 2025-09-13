ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ

କେଉଁ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ?

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୧ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରିବେଶ ସହିତ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କେଉଁ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡିବ।

କେଉଁ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେବ:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ।

ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଶନି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ, ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନରେ, ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶିରେ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ଏବଂ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ।

ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ହେବ:

ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ।

ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ:

ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।

ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।

