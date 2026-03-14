ବରବାଦ୍ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଜାତକରେ ଥିବା ଏହି ଯୋଗ, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର
Astro Tips: କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ (ଗ୍ରହ ମିଶ୍ରଣ) ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଥାଏ । ଏହି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ।
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅଶୁଭ ଯୋଗର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ପରି ଛାୟା ପକାଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜଣଙ୍କର ସଂଗୃହିତ ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି ତେବେ ଏଥୋରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସରଳ ଉପାୟ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ (ଗ୍ରହଣ ମିଶ୍ରଣ)
ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ଗଠିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଜାତକର ଏକ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ (ବିଶେଷକରି ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ) ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରହଣ ଯୋଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଛଅଟି ନଡ଼ିଆ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ଉଚିତ (ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ଗତି କରି) ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଭଷେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ।
ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ
ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି (ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି), ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଗର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଭଲ ସାଥୀ କରିବା ଏବଂ ସଦ୍ ସଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ କପାଳରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ତିଲକ (ପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ) ଲଗାଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଦାରିଦ୍ର ଯୋଗ (ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମିଶ୍ରଣ)
ଦରିଦ୍ର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ଏକାଦଶ ଘରର ପ୍ରଭୁ (ଶାସକ ଗ୍ରହ) ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣରେ ଗଭୀରକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ବିଷା ଯୋଗ (ବିଷାକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ)
ବିଷା ଯୋଗ ଶନି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିଜର ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗର ଗଠନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଷା ଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଦିନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପାତ୍ର ସୋରିଷ ତେଲରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ତେଲ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ।