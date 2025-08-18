‘ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ’, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କଲେ ସମର୍ଥନ

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସଲାମୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏସିଆ କପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି..

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସଲାମୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆସନ୍ତା ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଫର୍ମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବୟସକୁ ନ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ସମିତି ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୈଠକ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୯ରୁ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି୨୦ ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଶେଷ ରୂପ ଦିଆଯିବ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଏଥିପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କିଛି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଭଳି ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସିନିୟର ଟିମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ!…

ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ନାଳ ପାଣି, କାହା ଘରେ ତ…

You might also like More from author
More Stories

ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ!…

ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ନାଳ ପାଣି, କାହା ଘରେ ତ…

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୩…

ଶିକ୍ଷକ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବାରୁ ଛାତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ…

1 of 28,415