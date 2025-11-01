ବାଃ କି କମବ୍ୟାକ, ଆଘାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ରନର ବର୍ଷା କଲେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲର ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A ବିପକ୍ଷ ଚାରିଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ A କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A ବିପକ୍ଷ ଚାରିଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ A କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଫାର୍ମଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ A ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୧୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲା, ୨୭୫ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।

ପନ୍ତ ୮୧ ବଲ୍‌ରେ ୬୪ ରନ୍ (୮ ଚୌକା, ୨ ଛକା) କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବାଡୋନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା A କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରି ୩୦ ରନ୍‌ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଇନିଂସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୧୯୯ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲା।

ତିନି ଜଣ ଶୀର୍ଷ ଭାରତ ଏ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଆଉଟ:ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଙ୍କ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆଗରେ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଶସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ୩୨/୩ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପନ୍ତ ତା’ପରେ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୭୭ ରନ୍ ଭାଗୀଦାରି ସହିତ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲା।

ପନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପନ୍ତ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେଲ୍ ପନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କଲେ, ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ।

ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ୧୬୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ:ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ଭାରତ ଏ’କୁ ବିଜୟର ଦୃଢ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬୬ ରନ୍ ଏବଂ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି।

