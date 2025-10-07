IND U19 vs AUS U19: ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ପକ୍ଷପାତିତା, ଓପନିଂରୁ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଆଉଟ୍

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହା ବହୁ-ଦିବସୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ୫୦-ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍‌। ତାଙ୍କ ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ ଇନିଂସ ଓପନ କରି ନାହାଁନ୍ତି।

By Jyotirmayee
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇନିଂସ ଓପନ କରି ନଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା।

ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓପନିଂ କରିବା ବଦଳରେ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହିଁକି ଓପନିଂ କଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍‌ରୁ କାହିଁକି ହଟାଗଲା? ଦଳ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ?

ଓପନ କରି ନଥିଲେ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହା ବହୁ-ଦିବସୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ୫୦-ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍‌। ତାଙ୍କ ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ ଇନିଂସ ଓପନ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଓପନିଂ ନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ।

ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ
ଭାରତର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ-ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ୧୭ ରନ୍‌ରେ ପତନ ହେବା ପରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୪ ବଲ୍‌ରେ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବୈଭବଙ୍କୁ ଓପନିଂରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଆୟୁଷ ଏବଂ ବିହାନର ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଅନେକ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ପାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ।

