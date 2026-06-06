IND vs AFG: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗିଲ-ରାହୁଲଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଶତକ, ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ହନ୍ତସନ୍ତ; ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦିନିକିଆ ରିପୋର୍ଟ
ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
IND vs AFG Day 1 Highlights: ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୩୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ୩ଟି ୱିକେଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ବେଳକୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ କ୍ରିଜରେ ସେଟ୍ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ୧୧ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମୁଲ୍ଲାନପୁର ମଇଦାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଜଲଦି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏକ ହଜାର ରନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ୧୫ଟି ପାଳିରେ ୧୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାମଲାରେ ସେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ୧୪ଟି ପାଳିରେ ଏକ ହଜାର ରନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲି ଏହା କରିବା ପାଇଁ ୧୮ଟି ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ଗିଲ୍–ରାହୁଲଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଶତକ
ପ୍ରଥମେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ୧୨ତମ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ୧୦୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଏବେ ଓପନର ଭାବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓପନର ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୩୩ଟି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ (୨୨), ମୁରଲୀ ବିଜୟ (୧୨) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ କେ.ଏଲ. ରାହୁଲଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସେ, ଯାହାଙ୍କର ଏହା ଓପନର ଭାବେ ୧୧ତମ ଶତକ ଥିଲା।
ସେହିପରି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ୧୧ତମ ଶତକ ଲଗାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ୧୫ଟି ପାଳିରେ ୬ଷ୍ଠ ଶତକ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ ଅଧିନାୟକ ରହି ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦ ସେଞ୍ଚୁରୀ)ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟରେ ୧୯ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନ ଦଳ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ୱିକେଟ ଚଟକାଇଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଶତକ ଲଗାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ୮୧ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଜିଆଉର ରହମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦିଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୋଲର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।