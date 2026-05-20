ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରା, ସଂକଟରେ ୫ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ହୋଇଯିବ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରା, ସଂକଟରେ ୫ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
IND vs AFG: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୪ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ମାନବ ସୁଥାର ଏବଂ ଗୁରନୁର ବରାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଦଳର କେତେକ ଷ୍ଟାର୍ ଓ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବରାରଙ୍କୁ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ବାମହାତୀ ସ୍ପିନିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସ୍ପିନର। ଯଦି ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଫେରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ସିନିୟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ହର୍ଷ ଦୁବେ ଓ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଦାବିଦାର ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ସିରାଜଙ୍କ ଫେରିବା ମୁସ୍କିଲ, ଶାମି-ଭୁବିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ?
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ କେବଳ ଟେଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଦିନିକିଆରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଗୁରନୁର ବରାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଘାତକ ଯୁବ ପେସର ଯଦି ପାୱାର-ପ୍ଲେ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ କମାଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିରାଜଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଠିନ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନମିଳିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଆଉ ଭୁବିଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ।
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ପନ୍ତ ୨୦୨୭ ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ନୂଆ ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନାହିଁ, ତଥାପି ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।