IND vs AUS 1st ODI: କେଉଁଠାରେ ହେବ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜର କେମିତି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବ ତାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ।

ପ୍ରଥମେ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ODI ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 152 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 84 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଭାରତ 58। ଦଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଗତ 10 ଟି ODI ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଛଅ ଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

ଅକ୍ଟୋବର 19, Optus ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ପ୍ରଥମ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?

ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୯:୦୦ ଟା IST ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ରାତି ୮:୩୦ ରେ ହେବ।

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI କେଉଁଠାରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ?

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI କେଉଁ ଆପ୍‌ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ?

ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ODI JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ
ଭାରତ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟକିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରି, କୁପର କନୋଲି, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରସୁଇସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁଶାଗ୍ନେ, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ମାଥ୍ୟୁ କୁନେମାନ, ଜୋଶ୍ ଫିଲିପ୍।

