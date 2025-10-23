ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆଡିଲେଡ ଦ୍ବିତୀୟ ODIରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟକ୍କର । ପର୍ଥ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି । ମ୍ୟାଚ ହାରିଲେ ସିରିଜ ହାରିବ । ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜିତି ୩ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ।
ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଏପଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଘରୋଇ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ କବ୍ଜା କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଭାରତ ସିରିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ଆଡିଲେଡରେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ଭଲ: ଆଡିଲେଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପର୍ଥ ଲଢ଼େଇ ଭଳି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ତାରକା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।
ପର୍ଥରେ ନିରାଶ କରିଥିଲା ଦଳ: ପର୍ଥରେ ଜୋସ ହାଜେଲଉଡ୍ ଓ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଯେମିତି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଘାତକ ସାଜିଥିଲେ ତାହା ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ରହିଥିଲା । ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ମାତ୍ର ୪୫ ରନ ମଧ୍ୟରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଦିନିକିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଦୁଇ ଭେଟେରାନ ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଲିଲେଡ୍ରେ ପିଚ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସୁହାଇବ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ‘ରୋକୋ’ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ ଓଭାଲ ଭାରତର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପରି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଠାରେ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି । ସେଥିରୁ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୫ଟିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ । ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ୧୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ହାରିନି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।