ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି, ଶେଷ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଉଭୟ କଙ୍ଗାରୁ ଆଉ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ…
IND vs AUS: ଶେଷ ଦୁଇ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ କିଛି ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି...
IND vs AUS: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବାଟି-୨୦ ସିରିଜ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜ ୧-୧ ରେ ବରାବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଭାରତ A ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି :ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ମଝିରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋବାର୍ଟରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା:ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। କୁଲଦୀପ ଏବେ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ରହିବେ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ:ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର୧୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ଭାରତ ଏ ଦଳକୁ ପଠାଯାଇଛି।
କୁଲଦୀପ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ, ସେ ୩.୨ ଓଭରରେ ୪୫ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଭାରତର ଅପଡେଟ୍ ଟି -୨୦ ଦଳ: ସୁର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଶର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ): ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜୋଶ ଫିଲିପ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ନାଥନ ଏଲିସ୍, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରସୁଇସ୍, ମାହଲି ବିୟର୍ଡମ୍ୟାନ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍।