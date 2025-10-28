IND vs AUS LIVE Streaming: ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ମୋବାଇଲରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ vs ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T20 Live ମ୍ୟାଚ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ODI ସିରିଜ୍ ପରେ, ଏବେ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା।
ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଭାରତ vs ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T20 ସିରିଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ
ଭାରତ vs ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ T20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ କାନବେରାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଖରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ Jio Hotstar କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ DD ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ
ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ Jio Hotstar ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକୁ DD ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ DD ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୂରଦର୍ଶନ ସ୍ପୋର୍ଟସ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ T20 ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହୁଏ। ତେଣୁ, ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ବାଲା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।