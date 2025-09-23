IND vs BAN Playing 11: ଟିମରୁ ବାହାରିବେ ବୁମରାହ ! ଏହି ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ କିଏ ଖେଳିବେ ଆଉ କିଏ ବସବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସୁପର 4 ସିରିଜରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଧମାକାଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ । ଏବେ, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କେଉଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛଅ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଥର ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ

PM Kisan Yojana: ! ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ PM…

24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ…

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ରନ୍ ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ, ଦଳ ଚାହିଁଲେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରେ। ଦଳ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି, ଭାରତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରେ।

ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ୧୦୦ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ।

ବ୍ୟାଟିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ

ବ୍ୟାଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଦେଇଥିଲେ ।  ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ।

ତିଲକ ବର୍ମା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ ଘଟିଛି ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ/ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।

