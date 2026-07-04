ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ତିଲକ ବର୍ମା OUT, ବୈଭବ IN, ଏମିତି ରହିବ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ସମୀକରଣ

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ତିଲକ ବର୍ମା OUT, ବୈଭବ IN

By Jyotirmayee Das

IND vs ENG T20: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍‌ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ।

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍‌-୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଭାରତର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ।

ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବନୁଛି ସମୀକରଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ‘ଭାଇଗ୍ରା’ ଖାଇବା ପାଇଁ…

‘ମୁଁ ୧୦୦୦ ସ୍ୱାମୀ ରଖିପାରିବି’…

ଯଦିଓ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫର୍ମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଧାର ନଜର ଆସୁନାହିଁ । ଯଦି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ କିମ୍ବା ତିଲକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତିଲକ ବର୍ମା ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବୈଭବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବା ନିମ୍ନକ୍ରମରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତିଲକଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସାଇ ବୈଭବଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମୀକରଣ ପାଲଟିଛି ।

ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପିଚ୍‌ରେ ବୈଭବ କରିପାରନ୍ତି କମାଲ

ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଚ୍‌କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଠାକାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଯଦି ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍‌-୧୧

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟକିପର), ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ ବେଥେଲ, ଟମ୍ ବେଣ୍ଟନ, ସାମ୍ କରନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ ଡସନ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗୁ ।

ଭାରତ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ): ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ/ତିଲକ ବର୍ମା, ଈଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।

You might also like More from author
More Stories

ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ‘ଭାଇଗ୍ରା’ ଖାଇବା ପାଇଁ…

‘ମୁଁ ୧୦୦୦ ସ୍ୱାମୀ ରଖିପାରିବି’…

ଖାଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ! ତଦନ୍ତ…

ଅଚାନକ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

1 of 29,087