ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ତିଲକ ବର୍ମା OUT, ବୈଭବ IN, ଏମିତି ରହିବ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ସମୀକରଣ
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ତିଲକ ବର୍ମା OUT, ବୈଭବ IN
IND vs ENG T20: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ।
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଭାରତର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ।
ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବନୁଛି ସମୀକରଣ?
ଯଦିଓ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫର୍ମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଧାର ନଜର ଆସୁନାହିଁ । ଯଦି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ କିମ୍ବା ତିଲକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ତିଲକ ବର୍ମା ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବୈଭବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବା ନିମ୍ନକ୍ରମରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତିଲକଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସାଇ ବୈଭବଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମୀକରଣ ପାଲଟିଛି ।
ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପିଚ୍ରେ ବୈଭବ କରିପାରନ୍ତି କମାଲ
ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଚ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଠାକାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଯଦି ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧
ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟକିପର), ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ ବେଥେଲ, ଟମ୍ ବେଣ୍ଟନ, ସାମ୍ କରନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ ଡସନ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗୁ ।
ଭାରତ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ): ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ/ତିଲକ ବର୍ମା, ଈଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।