ICC ପିଚ୍ ରେଟିଂର କଲା ଘୋଷଣା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ PITCH ସବୁଠୁ ଥିଲା ବେଷ୍ଟ୍
ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କଲା ପିଚ୍ ରେଟିଂ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ, ଉଭୟ ଦଳ 2-2 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପିଚର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଏବେ ICC ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ରେଟିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଟିଂ ପାଇଛି ଲିଡ୍ସ ପିଚ୍: ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଡିଙ୍ଗଲିର ଲିଡ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଖେଳର ଶେଷ ଦିନରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 5 ୱିକେଟରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସଫଳତାର ସହ 371 ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଲିଡ୍ସ ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଉଭୟକୁ ICC ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏଜବାଷ୍ଟନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 336 ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ICC ଏହି ମ୍ୟାଚର ପିଚକୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରେଟିଂ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରେଟିଂ ପାଇଛି। ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ICC ସନ୍ତୋଷଜନକ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମିଳିଛି।
ସମସ୍ତେ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍ ରେଟିଂ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି: ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍ ରେଟିଂ ପରେ, ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ପିଚ୍ ରେଟିଂ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ସବୁଜ ଟପ୍ ୱିକେଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ୨ ଦିନରେ ଅନେକ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମ୍ୟାଚ୍ ୫ମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୩୭୪ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୬ ରନ୍ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।