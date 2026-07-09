IND VS ENG: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ କପ୍ତାନୀ ପ୍ରତି ବିପଦ! ଆଜି ହାରିଲେ ସିରିଜ କବ୍‌ଜା କରିବ ଇଂଲଣ୍ଡ”

"ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଆଜି ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୨ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି।

By Priyanka Das

IND VS ENG : ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଏବେ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଜୁଲାଇ ୯ରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଜ୍‌ରେ ୦-୨ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ‘କର ବା ମର’ ସଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସିରିଜ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ ରାତି ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରାତି ୯.୩୦ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

କପ୍ତାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଚାପ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

ICC ‘Hall of Fame’ରେ ସ୍ଥାନ…

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟି-୨୦ କପ୍ତାନ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ। ଲଗାତାର ପରାଜୟ କାରଣରୁ କପ୍ତାନ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଭାରତ ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ସିରିଜ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶା ସଜୀବ ରହିବ।

ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୧୮.୪ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ସେ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ସିରିଜ୍‌କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

 

ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେକର୍ଡ

ଯଦି ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କହିବା, ତେବେ ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଏହି କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜର ଘରୋଇ ରେକର୍ଡକୁ ସୁଧାରିବା ସହ ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଶେଷରେ କାହା ହାତକୁ ଯିବ ମ୍ୟାଚ୍?

ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍‌ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆହ୍ୱାନ ଥିବାବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ କବ୍‌ଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ ରହିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଠ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ଦୋହରାଇ ପାରୁଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ମାଟିରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

ICC ‘Hall of Fame’ରେ ସ୍ଥାନ…

ଓଡିଶା ପୋଲିସରେ ହେବେ ବଡ ନିଯୁକ୍ତି, ପୁରାଣ…

ଇରାନକୁ ଛାରଖାର କଲା ଆମେରିକା, ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା…

1 of 28,634