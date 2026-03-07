T20 ବିଶ୍ବକପରେ ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ ଚାମ୍ପିୟାନ୍? ଏହି 4 ସମୀକରଣ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବଦଳାଇବ ଇତିହାସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବ? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କେବେ ଜିତିନାହିଁ। ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଇତିହାସ କିପରି ବଦଳିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାରୋଟି ସମୀକରଣରେ ରହିଛି ଯାହା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଫାଇନାଲ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଏବେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଚାରୋଟି ସମୀକରଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାଇବା।
ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ କ’ଣ?
ହ୍ବାଇଟ ବଲ କ୍ରିକେଟର କୌଣସି ୱାର୍ଲ୍ଡକପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ୧୯୮୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ୨୦୦୭ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଜିମ୍ବାୱେ ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତର ବିଜୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ କ’ଣ?
୨୦୧୧ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଦଳ ଭାବରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଘରୋଇ ଦଳ କେବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ୨୦୧୧ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇତିହାସକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ, ତେବେ ଏହା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।
ଭାରତର ବିଜୟର ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ କ’ଣ?
ହ୍ବାଇଟ ବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ୨୦୧୧ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ହାରିଥିଲେ। ଏବେ, ୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସମୀକରଣ କ’ଣ?
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି, ବିଜେତା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ୨୦୨୨ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଥର, ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।