IND vs NZ: ଯଦି ଫାଇନାଲରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ କିଏ ହେବ ଚାମ୍ପିୟାନ? ଜାଣନ୍ତୁ ICC ନିୟମ

ଯଦି ଫାଇନାଲରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ କିଏ ହେବ ଚାମ୍ପିୟାନ?

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫାଇନାଲ ରବିବାର, 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଶେଷ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ , ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ICC ନିୟମ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଭାରତ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Kitchen Tips: ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବରଫ…

IPL 2026 ରେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଜ୍ୟାକବ…

ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର, ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଫାଇନାଲରେ ବାଧକ ସାଜେ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟୀ ହେବ?

ଫାଇନାଲରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଭେଲିଆନ ସାଜେ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ?

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରଖିଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ସେହି ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରିଲା କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରିଲା, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ (ସୋମବାର) ଖେଳାଯିବ।

ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଖେଳାଯିବ

ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଯେଉଁଠାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ​​ସେହିଠାରୁ ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବି ବଲ୍ ବୋଲିଂ ନହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 10 ଓଭର ଖେଳ ଆବଶ୍ୟକ

ଫାଇନାଲରେ, ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଅତି କମରେ 10 ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ T20I ମ୍ୟାଚ୍ 5-5 ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ନିୟମ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଓଭର ଆବଶ୍ୟକ।

ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ICC ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଶେଷ ଦିନରେ 90 ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ 120 ମିନିଟ୍ ହେବ।

ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ?

କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବାହାରୁନି, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ମିଳିତ ଚାମ୍ପିୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପାଗ କିପରି ଅଛି?

ତଥାପି, ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ତାର ଚାମ୍ପିୟାନ୍ ପାଇବ।

You might also like More from author
More Stories

Kitchen Tips: ଫ୍ରିଜ୍‌ରେ ପାହାଡ଼ ପରି ବରଫ…

IPL 2026 ରେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଜ୍ୟାକବ…

କିଏ ଜିତିଛି ଅଧିକ ମ୍ଯାଚ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଘାତକ…

ମାସକ ଭିତରେ ବ୍ଯାନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ!…

1 of 29,310