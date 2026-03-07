IND vs NZ:ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା! ମିଳିଲା ‘ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର’ ଆଉ ଅଟକିବେନି ଶର୍ମା…

ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଉଭୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଲିଜେଣ୍ଡ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ: ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଟ୍ ଚୟନ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶର୍ମା ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ଦଳକୁ ଏବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ…

(Video)ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ନିଜ…

ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ (ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା) ତୁମର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ତୁମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଟ୍ ଚୟନରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡିବ।”

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା: ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ୮୯ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହିପରି ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିପାରିବେ।”

You might also like More from author
More Stories

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ…

(Video)ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ନିଜ…

ଅଭିଷେକଙ୍କ କଟିବ ପତ୍ତା! ଗେମ ଚେଞ୍ଜର ଟିମରେ…

ଫାଇନାଲ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି…

1 of 2,777