ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ
IND vs NZ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଉଭୟ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ, କିୱିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଉଭୟ ଦଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ ଲାଇଭ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ରେ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମାପନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଏର୍ଟୋ ରିକାନ୍ ପପ୍ ଷ୍ଟାର ରିକି ମାର୍ଟିନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ମ୍ୟାଚର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ମାଗଣାରେ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ vs ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ DD ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର DD ମାଗଣା ଡିଶ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
ଭାରତ: ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍, ଡେଭନ୍ କନୱେ, ଜାକବ୍ ଡଫି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଜେମ୍ସ ନୀଶାମ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ, ଇଶ୍ ସୋଢି, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍, କୋଲ୍ ମ୍ୟାକକୋଞ୍ଚି।