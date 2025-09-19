India vs Oman Live: ଟସ ଜିତିଲା ଭାରତ; ୨ଦଳଙ୍କ ୨ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ11ରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ
India vs Oman Live:ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଓମାନ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମାନ ଆଉ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ?
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଓମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ଓମାନ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ: ଆମୀର କଲିମ, ଜତିନ୍ଦର ସିଂ (ଅଧିନାୟକ), ହମ୍ମଦ ମିର୍ଜା, ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଲା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶାହ ଫୈସଲ, ଜିକ୍ରିଆ ଇସଲାମ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ବିଶ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ ନଦିମ, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ସମୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜିତେନ ରାମାନନ୍ଦୀ।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ:ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଓମାନ ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଜୟରୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଭାରତ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର ଫୋର୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଓମାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ତେଣୁ, ଜତିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତଥାପି, ଏହା ଆଦୌ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।