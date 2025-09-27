ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ; ୨୮ ତାରିଖ ସହ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗ, ଯେବେ ଯେବେ ମ୍ୟାଚ ହେଇଛି ଏହି ଦଳ ବାଜି ମାରିଛି …
Asia Cup Final : ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ! ଏହି ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣି ଦେଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ କେବଳ ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ତାରିଖ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା T20 ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
୨୮ ତାରିଖର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗତ ୨୮ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏସିଆ କପ୍ ର ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଭାରତ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଜୟ ୨୮ ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ତାରିଖ କରିଦେଇଛି। ଏବେ, ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ଏହି ତାରିଖର ଯାଦୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଏକ ଝଡ଼ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି । ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଭାରତ ୯ମ ଟାଇଟଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି:ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ନବମ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ସେମାନେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ମଧ୍ୟ। ଭାରତ ୧୯୮୪, ୧୯୮୮, ୧୯୯୦-୯୧, ୧୯୯୫, ୨୦୧୦, ୨୦୧୬, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦୁଇଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ସେମାନେ ୨୦୦୦ ଏବଂ ୨୦୧୨ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ।