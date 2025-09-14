ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ, ଦୁଲ ଦାଲ ପଡ଼ୁଛି ୱିକେଟ, ରନ୍ ପାଇଁ ବିକଳ ପାକିସ୍ତାନ, କମାଲ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 

ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ, ଦୁଲ ଦାଲ ପଡ଼ୁଛି ୱିକେଟ, ରନ୍ ପାଇଁ ବିକଳ ପାକିସ୍ତାନ, କମାଲ କରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପାକିସ୍ତାନ ରନ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ବିକଳ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୁବାଇରେ ଏସିଆ କପର ଚାଲିଛି ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍। ଇଣ୍ଡିଆ -ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ରନ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ବିକଳ।
ଆକ୍ରାମକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ୬ ବଲରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ୪୭ ରନ୍ରେ ୩ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ୪୯ ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ହରାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ।
ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୯ ଓଭରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ୯ ଓଭର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍କୋର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୭ ରନ୍ ହୋଇଛି। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ୨୭ ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ ୨୨ ରନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ୬ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି।