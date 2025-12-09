ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଧୂଆଁଧାର ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇଲାନି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ଖସୁଛି ୱିକେଟ , ସେପଟେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେଣି କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ
କଟକ: ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା। ୧୭୬ ରନ କରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଲା। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଲେ। ସେ କୌଣସି ସ୍କୋର ନକରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଗଲେ। ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ଥିଲା ।
ଏହାପରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଚାରି ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ଓଭର ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ଛଅଟି ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହିତ ଆଠ ରନ କରିଥିଲେ।ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ। ଯଦିଓ ଅମ୍ପାୟାର ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ DRS ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ୯ ବଲରୁ ୧୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ତିନି ଓଭର ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୨ ବଲ୍ ରେ ୧୫୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନେ ଆଜି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ୧୦ ରନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଚାରି ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଏହାପରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଓଭର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ୧୩ ବଲ୍ରେ ୧୪ ରନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୪ ବଲ୍ ରୁ ୧୪ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ମିଲର ତିନି ବଲ୍ ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୬.୧ ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ ରେ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଫର୍ମ ଦେଖେଇ ଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୦ ରନରେ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ହରାଇଲା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଡୋନୋଭାନ ଫେରିରାଙ୍କୁ ୱିକେଟକିପର ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଲେ। ଡୋନୋଭାନ ମାତ୍ର ୫ ରନ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୬୮ ରନରେ ଏହାର ୬ନମ୍ବର ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ହରାଇଛି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।