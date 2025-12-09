ବାରବାଟୀ ମହାଲଢେଇ ! ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, କ’ଣ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବ …

IND vs SA Live Cricket Score: ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

କଟକ: ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଆଜି, ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଭାରତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଠାରେ ଭାରତକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି-୨୦ ସ୍କୋର ୧୮୦, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି।

ସାମ୍ନା-ସାମ୍ନି ରେକର୍ଡ: ପ୍ରଥମେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୮ ଥର ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ୧୨ ଥର ଜିତିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଛଅଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି ଜିତିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାରବାଟୀରେ ଖସିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଦୁଇ…

ଦେଖି ହେବନି କି ଲାଇଭ ମ୍ଯାଚ? ବିଶ୍ବକପ ୨୦୨୬…

କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ : କଟକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୮୦ ରନ୍, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ତଥାପି, ଏହି ରେକର୍ଡ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିପାରେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ମାଟି ପିଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଚୁର କାକର ସହିତ ଏଠାରେ ରନ୍ ସ୍କୋରିଂ ସହଜ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି, ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପିଛା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ବାରବାଟୀରେ ଖସିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଦୁଇ…

ଦେଖି ହେବନି କି ଲାଇଭ ମ୍ଯାଚ? ବିଶ୍ବକପ ୨୦୨୬…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନୁହେଁ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ…

କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୁଆଁଧାର ମ୍ଯାଚ;…

1 of 2,539