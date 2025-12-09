ବାରବାଟୀରେ ଖସିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଦୁଇ ୱିକେଟ୍; ମାତ୍ର ଚାରି ରନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ୧୨ ରନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର Out, ନିରାଶ ଖେଳପ୍ରେମୀ

IND vs SA 1st T20 Live Score: ତିନି ଓଭର ପରେ, ଭାରତର ସ୍କୋର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮ ରନ୍ ହୋଇଛି।

କଟକ: ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରିବା ପରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋର ପାଞ୍ଚ ଥିଲା।

ଏହାପରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପକାଇଲେ। ଏହି ଓଭରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସମସ୍ତ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଓଭର ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାତ ସ୍କୋର ଥିଲା ।

ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୭ ରନ୍ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୧୧ ବଲ୍ ରେ ୧୨ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ତିନି ଓଭର ପରେ, ଭାରତର ସ୍କୋର ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮ ରନ୍ ହୋଇଛି।

ସୂଚାନମୂତାବକ ଆଜି କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ। ଏଠାରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା।

