ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଜ୍ଜତ, ବୋଲରର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

IND vs SA Live: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୭୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା ଭାରତ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

କଟକ: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଛି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳକୁ ୫୯ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯାହା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ନିରାଶ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ସାଧାରଣତଃ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଉଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ହରାଇ ଫେରିଥିବା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୮ ରନରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୩ ଏବଂ ୨୬ ରନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୀର ଇନିଂସ ଭାରତର ରନ ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ମାତ୍ର ୨୫ ବଲରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କଲେ।ଏହାସହ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଚାରୋଟି ଛକା ମାରି ସେ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦ ଛକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ହାତରେ । ଯଦି ଭାରତ ଭଲ ବୋଲିଂ କଲା ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଖରାପ କରେ ତେବେ ଆଜି ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯାଇପାରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।

