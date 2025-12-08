ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳିବେ ଏହି ୧୧ ଖେଳାଳି!

କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସିରିଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ଅଧିକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜରେ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫେରିଛନ୍ତି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହାର ଥିଲା ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୋହିନୂର…

ସନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସାକିବ…

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ନଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ରଣନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଏହି ଗତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ପିଚ୍‌ର ମନୋଭାବ ଦଳ ସଂଯୋଜନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ:

କଟକର ଲାଲ ମାଟି ପେସରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ସ୍ପିନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ।

ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଦଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦୁବେଙ୍କ ହିଟିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପିଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ଅଂଶକାଳୀନ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇବେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପରେ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ଅଭିଷେକ-ଗିଲ୍ ନୂଆ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି:

ଶୁଭମନ ଗିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବ ବାମହାତୀ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ସାମସନ ମିଶି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରନ୍ତି।

ଗତି ବିଭାଗରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଚତୁର୍ଥ ସିମର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

କଟକ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର / ଶିବମ୍ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।

You might also like More from author
More Stories

କାହାର ଥିଲା ଏହି ମୟୂର ସିଂହାସନ, କୋହିନୂର…

ସନ୍ୟାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସାକିବ…

ପାକିସ୍ତାନର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେଲେ ବୈଦେଶିକ…

ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍, IND-SA ଟି-୨୦…

1 of 8,184