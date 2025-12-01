IND vs ODI 2nd ODI: କେବେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନିକିଆ, କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରୀମିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ…
କେବେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନିକିଆ, କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବେ ଲାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରୀମିଂ
IND vs SA 2nd ODI: ନିରାଶାଜନକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ODIରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ODIରେ ଭାରତ ୩୪୯ ରନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ରୁତ ୫୭ ରନ କରି ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
2nd ODI କେବେ: ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆଘାତ କାରଣରୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ ବହୁତ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଉଛି।
ମ୍ୟାଚର ସିଧାପ୍ରସାରଣ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଚଟି IST ଦିନ ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଦର୍ଶକମାନେ Jio Hotstar ଆପ୍ / ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ : କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ୍ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶସ୍ଵୀ ଜୟସୱାଲ୍, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା, କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବ୍, ତିଲକ୍ ବର୍ମା, ୱାସିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଧ୍ରୁବ୍ ଜୁରେଲ୍, ନୀତିଶ୍ ରେଡ଼ି, ହର୍ଷିତ୍ ରାଣା, ଋତୁରାଜ୍ ଗାୟକୱାଡ୍ ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ: ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ଅଟନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କରବିନ୍ ବୋସ୍, ମାଥିଉ ବ୍ରେଟ୍କେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ନନ୍ଦ୍ରେ ବରଗଡ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ରୁବିନ୍ ହରମାନ, କେଶବ ମହାରାଜ, ଟନି ଦେ ଜୋର୍ଜି, ରିଆନ ରିକେଲଟନ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଆଇଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ପେରେନି