IND vs SA: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି; ଖେଳି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଭାରୀ ପଡୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲିଙ୍ଗ କୌଶଳ…
ମଉଳିଲାଣି ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସିରିଜ ବରାବର କରିବା ଆଶା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ହାରି ଯାଇ ପାରେ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ଯ ରନ ଠାରୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। 300 ରୁ ଅଧିକ ରନରେ ପଛରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅନ୍ଯପଟେ 7ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଭାରତୀୟ ଟିମ, ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୈରାଶ୍ଯଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଟିମ ହାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡିଯାଇଥିଲା।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିରନ୍ତର ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି।
ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ:
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖରାପ ଭାବରେ ହାରି ସିରିଜରେ ପଛରେ ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଫଲୋଅନ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନ ଚା’ ବିରତି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରାୟ 100 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ମାତ୍ର 15 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ:
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ।
ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 40 ବଲ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି 15 ରନ୍ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର, ସାଇଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଥିଲା ମାତ୍ର ଏତିରେ ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ଯ ଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।