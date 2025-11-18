IND VS SA: ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ; ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡୁଲ୍…
ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଚରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଅଧିନାୟକତ୍ବ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କଡା ଟକ୍କର ଦେଇ ସିରିଜ ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ ?
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପରେ, ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ।
ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ ରେ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳାଯିବ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ହେବ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ଏକ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ, ଦଳ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ସ୍ବିକାର କରିଥିଲା।
ଏବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବ ନାହିଁ। ସିରିଜ୍ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସିରିଜ୍ ଟାଇ ହେବ। ତଥାପି, ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସିରିଜ୍ ହାରିଯିବ, ଯାହା ଆହୁରି ଅପମାନଜନକ ହେବ।
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ଖେଳାଯିବ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୨ରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସିରିଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଗୌହାଟିର ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ତେଣୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପିଚ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁହାଇବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ତେବେ ଆଗମୀ ଟେଷ୍ଚରେ କ୍ଯାପଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲ ହୁଏତ ନ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହୁଏତ ସ୍ବାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ରିଷଭଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ବ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।