IND vs SA 3rd ODI: ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି, ସେପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କୋଚ୍
IND vs SA: ଆଜି ଘରୋଇ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ସିରିଜ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ । ୧-୧ରେ ସିରିଜ ବରାବର ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି । ୨-୦ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମୂଳପୋଛ କରିସାରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ ।
ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାର ସମୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରୁରି । ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଫଳରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ସେପଟେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଇସଚେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ନିରାଶାର ଭାବନା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚାପରେ କିପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଇସଚେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଚାପରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଚାପ କେବେବି ଏହି ଦଳକୁ ଛାଡେନି । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଚାପ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ଉପରେ ରହିବ।”
ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA-VDCA ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୩୮୭, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୧୯ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲା। ODI କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଚାରି ଥର, ଏଠାରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିଲା। ୨୦୧୮ ପରଠାରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠାରେ ତିନି ଥର ୩୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଛି।