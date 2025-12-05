ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମୁକାବିଲା; ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଏହି ଖେଳାଳି OUT

IND vs SA 3rd ODI: ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଦ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ବାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ବାକିଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ODI ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ମୁକାବିଲା ହେବ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ଖରାପ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହଜରେ ୩୫୯ ରନର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, KL ରାହୁଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି।

ବୋଲିଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା: ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ୮.୨ ଓଭରରେ ୮୫ ରନ୍ ଦେଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ସିରିଜ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ଲଗାତାର ରନ୍ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ।

ଦଳରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି କି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ବିଶାଖାପାଟଣାର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ, ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଗଭୀରତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଷଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ।

ବୋଲିଂ ଲାଇନ-ଅପରେ ପୁନର୍ଗଠନ: ଯଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଆଉଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ:

ଷଷ୍ଠ ବୋଲର ଭାବରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ, ୨୦୨୫ ପାଇଁ…

ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶାସୀ ଜୈସୱାଲ, ବିରାଟ କୋହଲି , ରୁତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।

