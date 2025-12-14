ଧର୍ମଶାଳାରେ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ; ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ କିଏ ସାମିଲ? କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜାଣନ୍ତୁ …
IND vs SA 3rd T20: ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ T20I, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧, ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରିଦର୍ଶକ ଦଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ପିଚ୍, ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ: ଗତ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ରେ ଭାରତର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି । ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉଭୟ ଥର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ରନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ; ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ନଅଟି ୱାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସାତଟି ୱାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ୨୨ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ପ୍ରଚୁର ବାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଓଭର ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସ୍ପିନରମାନେ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ତେଣୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଖେଳିପାରନ୍ତି।
ଏହି ଧର୍ମଶାଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଏବଂ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାରେ କାକର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଧର୍ମଶାଳାରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ: ରବିବାର ଧର୍ମଶାଳାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମେଘ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଏଠାରେ ପାଗ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଭାରତୀୟ ଖେଳ ୧୧ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ): ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (କ୍ୟାପଟେନ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା |
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳିବା ୧୧ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ): କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (ଅଧିନାୟକ), ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଲୁଥୋ ସିପାମଲା, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ଅଟ୍ଟନିଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍ |
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟି୨୦ ସମୟ: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ରେ ହେବ।
ଆପଣ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।