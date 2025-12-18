ଦଳକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ବୁମରାହ; ଖେଳ ଆଗରୁ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ ଦଳରୁ ବାହାରିବେ କେଉଁ ଖେଳାଳି?

ଗିଲ୍ OUT ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ IN !

By Shantilata Rout

IND VS SA 5th T20: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବେ ଦଳରେ ପୁଣି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବି ବଲ ନ ପକାଇ ମ୍ଯାଚ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା।

ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଅହମଦାବାଦରେ ସମ୍ଭବ, ଯେଉଁଠାରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। କଟକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମଦାବାଦରେ 3-1ରେ ସିରିଜ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ ସିରିଜକୁ ଡ୍ରରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଦଳରେ ବୁମରାହ ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି: 

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆହତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୂର୍ବ ଟି-୨୦ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ସେ ଖେଳିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସଞ୍ଜୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିପାରନ୍ତି।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ବୁମରାହ ଏକାଠି ଖେଳିଥିଲେ, ତେଣୁ ବୁମରାହଙ୍କ ଆଗମନ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ।

ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୦ ଏବଂ ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (WK), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (C), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ରୀଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (WK), ଆଇଡେନ୍ ମାକ୍ରମ (C), ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଓଟେନିଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍।

