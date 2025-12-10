୭୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ …

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେଇଛି ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଶ୍ୱେଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

୧୭୬ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୨.୩ ଓଭରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାରତ ୧୦୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି: ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସ କହିଥିଲେ, “ଏପରି ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡିବ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; IPL…

IND VS SA: ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନ…

ଆମର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଜବାବ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।” ଦମଦାର ପରାଜୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଚ୍‌ର ବାଉନ୍ସକୁ ବାହାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ବାଉନ୍ସୀ ୱିକେଟରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ୧୮୦ ରନ୍ ତଳେ ଯେକୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ୱିକେଟ୍ କିଛି ବାଉନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏପରି ୱିକେଟ୍ରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ।”

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରିନ୍ସ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ: ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଛକା ମାରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆଘାତରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକାଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; IPL…

IND VS SA: ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନ…

IPL 2026 Auction: କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି,…

କ୍ରିକେଟରେ ହାଇଡ୍ରାମା… ଚୟନ ପ୍ରକିୟାକୁ…

1 of 2,541