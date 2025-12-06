IND vs SA: ୭୫୧ ଦିନ ପରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ; ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଟିମରୁ OUT, ଖୋଲିଲା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ଟିମରୁ OUT ହେବା ପରେ ଭାରତର ଆସିଲା ଶୁଭ ସମୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ODI ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ODI ୭୫୧ ଦିନର ପରାଜୟ ଧାରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରମାଗତ ୨୦ ଟି ODI ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ଜିତିଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ODI ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ODIରେ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା
ଭାଇଜାଗ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆ ହେବ। ସେ ଖେଳିଥିବା ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 68 ରନ କରିଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂର୍ବ ଦିନିକିଆରେ ଆସିଥିଲା। ତିଲକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସହ 52 ରନ କରିଥିଲେ।
ସୁନ୍ଦର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 27 ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ କେବଳ 14 ରନ କରିପାରିଥିଲେ।
ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ମୋଟ ସାତ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ, ସେହି ସାତ ଓଭରରେ ସେ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲେଇଂ 11
ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ଭାରତ – ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ, କେଏଲ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା – ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଓଟନିଏଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍