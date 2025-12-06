ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସିରିଜ ଆଗରୁ ଟିମରୁ ଆଉଟ ହେଲେ ଦମଦାର ଖେଳାଳି, ଚିନ୍ତାରେ କ୍ଯାପଟେନ୍…
ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି। ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ। ଏବେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ଏନେଇ ବଢୁଛି ଦ୍ବନ୍ଦ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯାହା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଟୋନି ଡି ଜୋର୍ଜି ଏବଂ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ମ୍ୟାଚରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୋର୍ଜି, ଟିମର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ସିରିଜ୍ ଏବେ ବରାବର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବ। ଜୋର୍ଜି ଏବଂ ବର୍ଗରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ତେମ୍ବା ବାଭୁମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 39 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପରାଜିତ 17 ରନ କରିଥିବା ଜୋର୍ଜି ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାହାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାଞ୍ଚି ଏକଦିବସୀୟରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ରାୟପୁରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା 30 ବର୍ଷୀୟ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗର, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲର ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, “ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡି ଜୋରଜି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ମଫାକା ଏବଂ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି
ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୋନି ଡି ଜୋରଜି କେବଳ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବୋଲର କ୍ୱେନା ମ୍ଫାକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।