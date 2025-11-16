ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗିଲ ଖେଳିବେନି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଠାଇବ କି ମଉକାର ଫାଇଦା    

Ind vs SA Live Match: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କବଜାରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା, ଯିଏ କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି।

କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଅବସର ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଗିଲ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।

ଗିଲ୍ ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଗିଲ୍ ଆଉ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ପରେ, ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ତାଙ୍କୁ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

