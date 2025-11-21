IND vs SA: ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଟିମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ୍…
ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ODI ଓ T20 ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ଲଢିବାକୁ ସ୍ବାର୍ଡରେ ବାଛି ବାଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ। ପୁରୁଣା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକାକି କରିଥିଲେ ୧୨୩ ରନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚକୁ 30 ରନରେ ଜିତିଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ଯପଟେ ମାକ୍ରମଙ୍କୁ T20I ଦଳରେ ଅଧିନାୟକତ୍ବ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଫେରିଛନ୍ତି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରୁ ଏନରିକଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରୁବିନ୍ ହର୍ମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନାମିଦାମି ଖେଳାଳି: ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଆଫ୍ରିକାର ଟି-୨୦ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ ରହିଛନ୍ତି।
ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡି କକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ହାରାହାରି ୫୦.୮୮ ଏବଂ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୨.୨୩ ଥିଲା। ରିଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
କେବେ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରାୟପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ଟିମ: ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (C), ଅଟନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କରବିନ୍ ବୋସ୍, ମାଥିଉ ବ୍ରିଟଜ୍କେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ନନ୍ଦ୍ରେ ବରଗଡ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ରୁବିନ୍ ହାରମାନ, କେଶଭ ମହାରାଜ, ମାର୍କୋ ଜନସନ, ଏଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, ରିଆନ ରିକେଲଟନ, ପ୍ରେନେଲାନ ସୁବ୍ରାୟନ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ଟିମ: ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (C), ଅଟନିଏଲ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍, କରବିନ୍ ବୋସ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ମାର୍ଜୋ ଜାନସେନ୍, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, କ୍ୱେନା ମଫାକା, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, ଅନ୍ରିଚ୍ ନର୍ଟେଜେ, ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟାବ୍ସ, କେଶବ ମହାରାଜ।