୭ ବର୍ଷ ପରେ କୋହଲି ଦୋହରାଇବେ ନିଜ ଇତିହାସ, ମିଳିବ ପାକର ବାବର ଆଜମ୍ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବାର ସୁଯୋଗ
IND vs SA: ଭାରତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ODI ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ODI ଶନିବାର ବିଶାଖାପାଟଣାର YS ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଯଦି କୋହଲି ଏଠାରେ ଶତକ ସହିତ ସିରିଜ ଶେଷ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହେବେ। ଏହା ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେ ସେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତିନୋଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୦୧୮ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଶତକ ମାରିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିରାଟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ରୋହିତ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ମାରିଥିଲେ।
ଯଦି କୋହଲି ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ଯିଏକି ODI ଫର୍ମାଟରେ ଦୁଇଥର ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଶତକ ମାରିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଦୁଇଥର ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ODI ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲଗାତାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଯିଏ ୨୦୧୫ ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତାର ଚାରିଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗାକାରା ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଲଗାତାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରମଶଃ ଆଶାବାଦୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ୨୦୧୧ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଦିନିକିଆରେ ୫୮୭ ରନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାଙ୍କର ହାର ୯୭.୮୩। ସେ ସେଠାରେ ଚାରୋଟି ଶତକ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୩ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୯୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜରେ ବିରାଟଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ODIରେ ୧୨୦ ବଲରୁ ୧୩୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହା ବିରାଟଙ୍କ ୫୨ତମ ODI ଶତକ ଥିଲା। ଏହି ଶତକ ସହିତ ବିରାଟ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଲଗାଇବାର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ବିରାଟ ୯୩ ବଲରୁ ୧୦୨ ରନ କରିଥିଲେ।