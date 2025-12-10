Team India Announced: ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦୁଇ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୌକା

ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ସ୍ମୃତ୍ତି ମନ୍ଧାନା ସାମିଲ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟି ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଖେଳାଯିବ।

 ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୈଦାନକୁ ଫେରିଲେ ସ୍ମୃତ୍ତି ମନ୍ଧାନା

ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେବେଠାରୁ ବିରତି ନେଇଛି। କିଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ, ଅଧିକାଂଶ ଏହି ସମୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ନିଜକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦଳର ବିରତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରୁଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND VS SA: ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନ…

IPL 2026 Auction: କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି,…

ଏହି ଦଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା। ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର 23 ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ, ମନ୍ଧାନା ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ମନ୍ଧାନା ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ କି ବିରତି ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଥିଲା। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଟି -20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କାର୍ଡ

ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ସ୍ନେହ ରାଣା, ଜେମିମା ରାଡ୍ରିଗ୍ଜ, ଶେଫାଲୀ ଭର୍ମା, ହାର୍ଲେନ ଦେଓଲ, ଅମନଜୋତ କୌର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ, ରେଣୁକା ସିଂ, ରିଚା ଘୋଷ, ଜି କମଲିନୀ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା

T20 ସିରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ଡିସେମ୍ବର 21 – ପ୍ରଥମ T20, ବିଶାଖାପାଟନମ୍

ଡିସେମ୍ବର 23 – ଦ୍ୱିତୀୟ T20, ବିଶାଖାପାଟନମ୍

ଡିସେମ୍ବର 26 – ତୃତୀୟ T20, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍

ଡିସେମ୍ବର 28 – ଚତୁର୍ଥ T20, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍

ଡିସେମ୍ବର 30 – ପଞ୍ଚମ T20, ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍

You might also like More from author
More Stories

IND VS SA: ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନ…

IPL 2026 Auction: କିଏ ସେ 6 ଖେଳାଳି,…

ଏହି ମୁସ୍ଲିମ ଦେଶରେ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ…

EPFO Pension ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ମିଳେ…

1 of 28,562