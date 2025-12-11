IND vs UAE: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଏସିଆ କପରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲ୍ବା; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି, କିପରି ଦେଖିବେ LIVE
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଏସିଆ କପରେ ଦେଖାଇବେ ଜଲ୍ବା । ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2025 ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଆଠଟି ଏସୀୟ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ACC ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ UAEର ଦୁବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ICC ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ବୋଲିଂକୁ ଧ୍ବସ୍ତ ବିଧ୍ବସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ 42 ବଲ୍ରେ 144 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 11 ଚୌକା ଏବଂ 15 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏବେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଆଶା କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରା ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
IND vs UAE, ACC ମେନ୍ସ U19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଟେଲ୍ସ
ତାରିଖ: ଡିସେମ୍ବର 12, 2025
ଦିନ: ଶୁକ୍ରବାର
ସ୍ଥାନ: ICC ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦୁବାଇ
ଙାରତୀୟ ସମୟ: 10:30 AM IST
IND vs UAE, ACC ମେନ୍ସ U19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ
ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ U19 ଏସିଆ କପ୍ 2025 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ Sony Sports Ten 1 SD and HD, Sony Sports Ten 3 SD and HD, ଏବଂ Sony Sports Ten 4 SD ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ Sony LIV ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ପୁରୁଷ U19 ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଦଳ: ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ (ଅଧିନାୟକ), ବୈବାଭ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ, ଅଭିଜ୍ଞାନ୍ କୁଣ୍ଡୁ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହରବଂଶ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ଯୁବରାଜ ଗୋହିଲ, କନିସ୍କ ଚୌହାନ, ଖିଲନ ଏ ପଟେଲ, ନମନ ପୁଷ୍ପକ, ଡି ଦୀପେଶ,ହେନିଲ ପଟେଲ, କିଷାନ କୁମାର ସିଂ, ଉଦ୍ଧବ ମୋହନ, ଆରୋନ ଜର୍ଜ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଖେଳାଳି: ରାହୁଲ କୁମାର, ହେମଚୁଦେଶ ଜେ, ବି.କେ କିଶୋର, ଆଦିତ୍ୟ ରାୱତ