IND vs WI 2nd Test; ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ହେବ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ୩୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସର ହେବ କି ପୁନାରାବୃର୍ତ୍ତି, ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଦିଲ୍ଲୀର "ଦେଶୀ ବୟ" ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନୁପସ୍ଥିତ

By Rojalin Mishra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର, ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ କରିବ ମୁକାବିଲା।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦଳ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ, ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ଇନିଂସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।ରାଜଧାନୀରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍‌। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ’ଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ?

ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଖାଦେଇଛି।

ତଥାପି, ଶୁକ୍ରବାର ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ରୁ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ।

ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେବ।

ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୩ ରେ ଏଠାରେ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।

ତଥାପି, ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀର “ଦେଶୀ ବୟ” ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗତ ଥର ପରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।

ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ କାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ୩୮ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ୩୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାମ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି।

ଠିକ୍ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା କୋଟଲା ଦୁର୍ଗ ପରି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଠାରେ ଶେଷ ପରାଜୟ ୧୯୮୭ ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଭାରତ ଏଠାରେ ୧୩ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛି, ୧୧ ଜିତିଛି ଏବଂ ୨ ଡ୍ର କରିଛି। ସଂଯୋଗବଶତଃ, ଶେଷ ପରାଜୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।

ତଥାପି, ୧୯୮୭ ମସିହାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାର କାରିବିଆନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦିଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ।

କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ।

ବୁମରାହ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବିଶ୍ରାମ ମିଳିସାରିଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଆସିଛି।
ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା ଯେ ଏଥର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଜରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧: ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଏବଂ ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ।

