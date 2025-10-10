ଆଜି Ind vs Wi ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌, କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗିଲ୍ ବାହିନୀ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିବ ଟସ୍‌

ଆଜି Ind vs Wi ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗିଲ୍ ବାହିନୀ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିବ ଟସ୍
ୱେଷ୍ଟେଣ୍ଡିଜ ଦଳ ବାଜି ପଲଟାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଶଙ୍କା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟେଣ୍ଡିଜ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଟକ୍କର ହେବ ବରାବର। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ହାରିଥିବା ୱେଷ୍ଟେଣ୍ଡିଜ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଧାରା ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଜୋର ସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି।
ନିଜ ମାଟିରେ ଭାରତ କମାଲ କରିବ ନା ଆଉ କିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଉତକଣ୍ଠାର ସହ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ସେପଟେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ୱେଷ୍ଟେଣ୍ଡିଜ ଦଳ ବାଜି ପଲଟାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଶଙ୍କା।
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେବ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟେଣ୍ଡିଜ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁକାବିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟସ୍ ସକାଳ ୯:୦୦ ରେ ହେବ, ଏବଂ ସକାଳ ୯:୩୦ ରୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଗିଲଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୱିଣ୍ଡିଜ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ପିଚ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ।
ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପିଚ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଟେଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଉଭୟ ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୧ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩୦ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ୨୪ ଜିତିଛି, ୪୭ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଏହା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡି, ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ପ୍ରବନ୍ଧକ ବୁମରାହଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ପିନରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର କଳା ମାଟି ପିଚ୍ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି।