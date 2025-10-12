What a Catch! ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଗିଲଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଥରୁଛି ; ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରୁଛି …

IND vs WI: ଗିଲଙ୍କ କ୍ୟାଚ ଦେଖି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କାବା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଅବତାର ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫୧୮ରନ କରିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୨୪୮ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ୧୭ରନ ସ୍କୋରରେ ତେଗନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଧରିଲା କ୍ୟାଚ୍ :ଫଲୋଅନ୍ ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତେଗନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ଏବଂ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଉଭୟେ ୧୭ ରନ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ରପଲ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଏକ ସର୍ଟ ବଲ୍ କୁ ତଳେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଟି ପବନରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ୩୦ ଗଜ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ମିଡ୍-ୱିକେଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପରେ ବାଜିଲା। ସେ ମିଡ୍-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ବଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କୁଳଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ କମାଲ: ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲା, ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ସ୍ପିନ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତିନୋଟି, ସିରାଜ ଏବଂ ବୁମରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

